USA – Biden sceglie la sua ‘running mate’: la senatrice Kamala Harris

USA – Joe Biden ha scelto la sua ‘running mate’: è Kamala Harris, senatrice californiana, prima donna con la pelle nera e origini indo-giamaicane a essere candidata alla carica di vice presidente nella storia degli Stati Uniti.

La senatrice di origini indo-giamaicane

Harris, 55 anni, è una delle figure più importanti del partito democratico ed è diventata rapidamente una delle principali contendenti per un ruolo che, per scelta dei democratici, doveva ricadere su una donna. Nata a Oakland da padre giamaicano e madre indiana, Harris ha vinto la sua prima elezione nel 2003 quando è diventata procuratore distrettuale di San Francisco. Quindi è stata eletta procuratore generale della California nel 2010 e senatrice nel 2016.

Il plauso dei Dem

“Intelligente, tosta e pronta per essere leader” la definisce Joe Biden nell’annunciare la scelta ai suoi sostenitori. Per la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi “la senatrice Harris darà seguito alla sua eredità di leadership d’avanguardia per far progredire la nostra nazione”. “Biden e Harris saranno una grande squadra” twitta l’ex presidente Bill Clinton, “Sara’ un partner forte per Biden”, commenta sempre su Twitter la ex candidata presidente e segretario di Stato Hillary Clinton.

Trump attacca con un video

Non si fa attendere neanche la reazione del presidente in carica Donald Trump ha infatti postato sul suo profilo Twitter un video di 30 secondi in cui attacca la neocandidata alla vicepresidenza come esponente della “sinistra radicale” che ha in progetto di “aumentare le tasse di miliardi di dollari”. “Slow Joe and Phony Kamala, perfect together, wrong for America (Il lento Joe e la falsa Kamala, perfetti insieme, sbagliati per l’America, ndr)” ha commentato Trump.