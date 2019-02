Vertice a Palazzo Chigi per modificare Reddito di Cittadinanza e Quota100

In queste ore si sta discutendo delle modifiche da applicare a reddito di cittadinanza e Quota100. Per questa ragione i vertici del Governo di incontreranno a breve. Per discutere delle eventuali modifiche al decreto su reddito di cittadinanza e pensioni all’esame del Senato.

L’incontro si terrà alle 16.30 a Palazzo Chigi e sarà tra le figure apicali del Governo. Ci saranno il premier Giuseppe Conte, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Non ci sarà Matteo Salvini, impegnato nella campagna elettorale in Sardegna.

In virtù di questo vertice è slittata la seduta dei lavori della commissione Lavoro del Senato sul cosiddetto ‘decretone’ con il reddito di cittadinanza e quota 100. Dopo un nulla di fatto ieri, la commissione doveva tornare a riunirsi oggi alle 14.

La seduta però è stata posticipata alle 18, proprio al termine del un vertice previsto a Palazzo Chigi. Inoltre, è in programma oggi, dopo una protesta in Aula delle opposizioni, una conferenza dei capigruppo di palazzo Madama che dovrà fissare i tempi di approdo in Aula del provvedimento, inizialmente fissato per oggi.

Intanto, la commissione Bilancio del Senato ha dato i pareri sugli emendamenti bocciando, per motivi di copertura, fra le varie proposte anche quella presentata dai pentastellati che estendeva ai datori di lavoro domestico gli incentivi previsti per le imprese che assumono un beneficiario del reddito di cittadinanza. Tra i nodi del decreto c’è la questione dei disabili. Il sottosegretario all’Economia, Laura Castelli, ha garantito che c’è l’impegno del governo a recuperare le risorse durante in passaggio del decreto in Aula.