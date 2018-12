Vertice governo: trovato accordo su Ecotassa. Ecco come…

Accordo sulla famosa ecotassa: tema che aveva diviso Lega e Movimento Cinquestelle. Ecco quanto emerge dal vertice di maggioranza sulla manovra finanziaria.

Bonus malus soltanto per i Suv e auto extra lusso ( tipo Porsche) ma non per auto di piccola cilindrata. Previsti bonus fino a 6000 euro per le auto elettriche e ibride. La misura rima depotenziata rispetto alla versione originaria prevista: si applichera’ su auto con emissioni con 20 punti in piu’ rispetto alla norma originaria. Sono state inoltre aumentate, riferiscono fonti di governo al termine del vertice a palazzo Chigi, le colonnine per la ricarica elettrica.

Il vertice di governo ha visto rinforzare anche l’accordo sui tagli alle pensioni d’oro fino al 40%. Le risorse recuperate consentiranno di finanziare opzione donna: il regime sperimentale che permette alle donne di anticipare i tempi della pensione. Inoltre c’è anche sulpagamento dei debiti da parte della Pubblica amministrazione verso le aziende creditrici. Intesa anche sulla riduzione delle tariffe Inail e del cosiddetto ‘end of waste’ sui rifiuti.