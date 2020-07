Viaggia in treno positivo. Scatta la denuncia per violazione di isolamento

Viaggia in treno positivo – E’ atterrato a Fiumicino il 23 giugno un 53enne proveniente dal Bangladesh. Nonostante non avesse alcun sintomo, gli viene suggerita una quarantena di due settimane per sicurezza, poiché proveniente da un paese extra Ue. L’uomo avvisa che la farà una volta arrivato a destinazione finale, Milano Marittima (RA).

Viaggia in treno positivo, l’Ausl Romagna effettua il tampone: è positivo.

Non avendo ancora nessun sintomo, l’uomo può rimanere a casa in isolamento, senza alcun tipo di contatto con l’esterno. Poco dopo, l’allarme sanitario dalla provincia di Ravenna: “L’uomo che viaggiava positivo è scomparso e non sappiamo dove sia. Potrebbe contagiare altre persone” .

E ancora aggiunge l’Ausl: “Risulta che il paziente si sia allontanato dalla propria residenza il 7 luglio; l’Igiene Pubblica ha subito attivato le Forze dell’Ordine per la ricerca. Il paziente è stato quindi individuato a Roma”.

Viaggia in treno positivo: ha attraversato Romagna, Marche e Lazio per arrivare alla capitale, prendendo due treni regionali.

E’ stata la Polfer ad aver trovato l’uomo a Termini. Un’ambulanza è stata subito chiamata perché l’uomo presentava già i sintomi. Per arrivare alla capitale ha preso due treni regionali veloci, passando per Falconara, in provincia di Ancona.

Scattata la denuncia per violazione dell’isolamento.

Stando ad alcune testimonianze, l’uomo ha indossato per tutto il viaggio la mascherina. Ma, nonostante ciò, non è detto che non abbia contagiato qualcuno durante il viaggio durato sei/sette ore. Purtroppo, resta difficile rintracciare tutte le persone presenti sui due treni regionali.

Operazione alquanto ardua, dato che per i treni regionali non c’è una lista dei nomi dei passeggeri ed il numero di posto occupato, a differenza dei treni ad alta velocità. E’ quindi impossibile capire accanto a chi abbia viaggiato l’uomo durante il viaggio dalla Romagna a Falconara e nel treno successivo diretto a Roma.