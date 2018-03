[Video] Esultanza da Stadio per il M5S che si conferma primo partito

“Chiaramente i primi dati dobbiamo prenderli con la giusta cautela ma se i risultati fossero confermati ci ritroveremmo di fronte ad un dato straordinario, anzi storico. C’è un elemento certo che emerge da questi dati, ovvero che il M5S sarà il pilastro della prossima legislatura”.

Lo afferma Alfonso Bonafede, deputato uscente e candidato ministro alla Giustizia del M5S.

“Se i dati saranno confermati – dice Alessandro Di Battista – si tratterà di un trionfo del M5S, di una vera e propria apoteosi, che dimostra la bontà del nostro lavoro e dimostra che tutti quanti dovranno venire a parlare con noi, e questa sarà la prima volta. E’ questa è la migliore garanzia di trasparenza del popolo italiano. Dovranno venire a parlare con noi usando i nostri metodi di correttezza, di trasparenza”.

Esultanza da stadio per il M5S quando esce, in tv, la seconda proiezione per il Senato. In un video diffuso dallo staff e pubblicato anche da Luigi Di Maio una folla di pentastellati assiepati davanti ad uno schermo ed esultare al momento della lettura dei dati: tra i più euforici del gruppo ci sono proprio Di Maio che fa il segno della vittoria e poi abbraccia Alfonso Bonafede, Gianluca Paragone e il notaio del Movimento, Alessio Tacchini. In una foto pubblicata su Instagram alcuni minuti fa è invece Alessandro Di Battista a scrivere “apoteosi” sotto l’immagine di lui che e Di Maio sorridenti in una delle sale del Parco dei Principi.

Fonte: Ansa