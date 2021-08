VIDEO| Per Fico niente green pass nella Camera. L’attacco di Giachetti

Ieri sera il Consiglio dei ministri ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass, che sarà necessario per tutti quei luoghi dove c’è assembramento di persone. In questi giorni fanno discutere però le affermazioni di Roberto Fico.

Il Presidente della Camera ha infatti non pare essere favorevole alla proposta avanzata da alcuni parlamentari di prevedere il Green Pass per entrare in Parlamento:

“Non mi sento molto vicino alla posizione di chi dice qui dentro si entra solo con quel documento”.

Affermazioni che non sono state affatto condivise dal deputato di Italia Viva Roberto Giachetti che in un suo intervento alla Camera dei deputati ha commentato:

“Ho letto che il presidente della Camera Roberto Fico non si sente d’accordo con chi sostiene: ‘qui a Montecitorio si entra solo con il green pass’. In base a quale criterio Fico ritiene che quello che chiediamo ai cittadini di fare fuori dall’Aula, non sia dovuto anche dentro l’Aula?”

Giachetti ha sottolineato che le parole del Presidente della Camera sono molto importanti perché espongono tutti i deputati:

“Fico rappresenta la Camera e quindi ci espone tutti: i titoli sono già: ‘i politici sono contro il green pass’. Ebbene, io sono a favore del green pass fuori e dentro la Camera. E vorrei sapere perché il presidente si è esposto in una dichiarazione simile”.

Ma l’attacco di Giachetti non si è fermato qui perché ha rimembrato l’appartenenza politica di Fico, ovvero il Movimento 5 stelle che ha utilizzato non poco il tema della kasta dei politici:

“Il presidente Fico fa parte di un partito che ha scaricato su quest’Aula, sulla ‘kasta’ i peggiori improperi e che ha condizionato i cittadini parlando solo della ‘kasta’”

Infine ili deputato di Italia Viva ha rivolto un invito al Presidente della Camera:

“Vorrei sapere se Fico può venire in aula a spiegarci se prima di esprimersi ha sentito l’orientamento dei gruppi e perché ritiene che ciò che chiediamo ai cittadini di fare fuori dal Parlamento, dentro non dovrebbe valere”.

