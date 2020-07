Whatsapp down, la piattaforma di messaggistica è fuori uso.

In diversi Stati la piattaforma di messaggistica più famosa ed importante del mondo, è fuori uso. Le segnalazioni arrivano da più e diversi utenti su twitter. #WhatsappDown in pochi minuti è in tendenza sia su facebook che su twitter. I principali problemi vengono riscontrati nell’invio dei messaggi e nella recezione degli stessi. Secondo il sito Down Detector, WhatsApp sta dando problemi agli utenti in Europa, Italia inclusa, e in diverse zone del Nord e Sud America.