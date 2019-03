Zingaretti annuncia un nuovo pacchetto di Sviluppo firmato PD

“Bankitalia e il Centro studi Confindustria purtroppo confermano quello che diciamo da tempo: peggiora l’economia, crescita zero, occupazione in stallo, rischio stangata da 32 miliardi di euro. Questo Governo continua a litigare su tutto e prosegue con la propaganda dei selfie, ma nelle sue politiche non c’e’ traccia di iniziative per lo sviluppo e per il lavoro”.