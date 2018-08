Afragola: rifiuti dati alle fiamme sul Corso Meridionale

Piccolo rogo in città. Precisamente sul Corso Meridionale dove alcuni rifiuti sono stati dati alle fiamme. Rimangono, come sempre, ignoti i responsabili.

Una discarica di rifiuti di ogni tipo: materie plastiche, scarti di ristrutturazioni, pezzi di mobilia, calcinacci. Il solito panorama che si apre agli occhi di passanti ed automobilisti nei pressi del Corso Meridionale. Qualcuno, anche in questo caso non si può parlare di novità, ha pensato bene di dare alle fiamme la spazzatura: il rogo è stato prontamente spento dai vigili del fuoco. L’ennesimo episodio in una estate caldissima che ha visto, purtroppo, ben altri incendi di bel altre proporzioni. Basti pensare a quanto accaduto lo scorso 25 luglio a Caivano in località Pascarola dove la struttura della Di Gennaro Spa andò completamente in fiamme.

Pochi giorni dopo l’Arpac, Azienda regionale per la protezione ambientale della Campania, ha reso noto che