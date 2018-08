Afragola, sversamenti: guerra agli incivili

Dopo gli ultimi due episodi, a pochissime ore di distanza, è in atto vera e propria battaglia contro sversamenti selvaggi in periferia. L’obiettivo, da parte dell’amministrazione, è riqualificare l’area in cui sorge la stazione dell’alta velocità.

Corpo delle guardie ambientali in azione contro gli sversamenti abusivi nelle periferie afragolesi. Particolare attenzione viene, e verrà posta, nei confronti della zona di confine con Acerra. Nel tardo pomeriggio di martedì scorso, in via Contrada Santa Maria La Nova, un uomo è stato sorpreso mentre sversava frutta marcia ed altri rifiuti. Il trasgressore è stato identificato e multato. Sorte analoga, solo poche ore dopo, è capitata ad un altro protagonista. Un uomo di Casalnuovo sorpreso mentre “svuotava” il proprio veicolo. Gli agenti si sono insospettiti alla vista di un furgone che procedeva su via Saggese. In particolare l’andamento lento della vettura era un chiaro segnale che stava accadendo qualcosa: chi era alla guida stava solo attendendo il momento giusto per scendere e scaricare il materiale di cui voleva disfarsi.

Fermato dagli agenti ha subito la stessa sorte del precedente trasgressore: è scattata la denuncia in stato di libertà per la violazione delle norme in materia ambientale: per lui anche una sanzione amministrativa. Inoltre, la tipologia del materiale rinvenuto ha richiesto l’intervento della polizia di Stato: era state depositate delle guaine bituminose.