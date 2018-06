Arzano: condannati due vigili. Presero un motorino e mentirono

Due vigili urbani sono stati condannati per appropriazione indebita dal tribunale di Napoli. Sospensione ed interdizione dai pubblici uffici per 6 mesi.

Si tratta di un 53enne di Napoli e di un 63enne di Arzano. Entrambi vigili urbani. L’ordinanza di applicazione della misura cautelare nei loro confronti è stata emessa dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore. Il caso risale a circa un anno fa, tra giugno e luglio del 2017.

I due si sarebbero appropriati, mentre era in sosta, di un Honda Chicciola di proprietà di un 56enne. Il quale dopo essere tornato da una commissione non aveva più ritrovato il motorino. Successivamente aveva presentato regolare denuncia. Nei mesi seguenti le indagini erano andate avanti senza particolari risvolti.

La svolta tra settembre ed ottobre quando i due vigili avrebbero redatto atti falsi per nascondere la propria posizione e non essere incolpati. Il documento attesterebbe che la moto è stata rimossa per essere depositata nel garage di una ditta della zona per motivi di sicurezza. Le indagini svolte dai poliziotti hanno portato alla scoperta della falsità di tale atto. Ieri sono arrivati i provvedimenti dell’autorità giudiziaria.