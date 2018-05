Cardito, Rapinato fuori alla Banca popolare di Ancona

Cardito – l’escalation di eventi criminosi non accenna ad arrestarsi nella cittadina di Cardito. Questa volta, a pagarne le spese, un uomo del posto, rapinato nei pressi della banca popolare di Ancona.

Erano circa le 9 del mattino, a due passi da piazza Santa Croce, quando un uomo sosta con la propria auto in via Villaggio, intendo probabilmente a fare delle commesse in banca. All’improvviso viene affiancato da due ciclomotori di grossa cilindrata con a bordo 4 uomini, che gli intimano di consegnargli la 24ore. L’uomo, in preda alla paura, asseconda le richieste dei rapinatori, vendendoli poi sfrecciare in lontananza qualche attimo dopo.

L’episodio lascia sconcertati i residenti e commercianti del posto poichè tutto è avvenuto in pochi istanti, alla luce del giorno ed in pieno centro. Ci si augura ora che le forze dell’ordine facciano tutto il possibile per far luce sulla faccenda