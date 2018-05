Frattamaggiore – Cavallo di ritorno: assolte due donne

Per un caso, definito ormai da tutti “cavallo di ritorno”, c’è stato un arresto mentre due donne sono state assolte.

Un uomo e due donne sono state accusate di concorso in estorsione ai danni di un ottantenne di Frattamaggiore. Il tutto è partito per il furto della sua auto, nel 2012, una Fiat Panda per cui gli è stato chiesto il pagamento di 1200 euro per la restituzione.

Nel 2014, gli è stata nuovamente rubata e per il cosiddetto “cavallo di ritorno” ha dovuto pagare altri 800 euro (inizialmente ne avevano chiesti 1000). In mancanza del pagamento, l’automobile non gli sarebbe stata restituita.

Il collegio giudicante del Tribunale di Napoli Nord presieduto da Francesco Chiaromonte, ha deciso l’arresto per un 46enne e l’assoluzione per le donne imputate. Si tratta della moglie di 34 anni e la suocera di 59 anni, assolte completamente per non aver compiuto il fatto.

L’uomo dovrà scontare 6 anni di reclusione, invece dei 7 richiesti dalla Procura e le due donne hanno evitato 3 anni e 8 mesi a testa.

Fonte: Cronache di Napoli