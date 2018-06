Lasciati fuori perché gay: la replica del Lido Turistico

Allontanati dal locale perché gay: arriva la replica del Lido Turistico di Bacoli.

Due coniugi, Daniele Bausilio e Giuseppe Pitirollo, hanno raccontato di essere stati allontanati dal Lido Turistico di Bacoli perché gay:

“All’ingresso ci è stato detto che non potevamo entrare perché non accompagnati. Alla nostra spontanea domanda: ‘Accompagnati da chi?’, loro hanno risposto: ‘Da donne, perché si entra in coppia’. Poi ci hanno sbattuto in faccia che la coppia è formata da uomo e donna”.

La risposta del locale è arrivata il giorno dopo tramite un post su Facebook:

“Inevitabilmente accade abusare del proprio orientamento sessuale rendendolo ‘diverso’ sulla bocca degli altri. La vera professionalità vive di apertura verso ogni tipo di scelta sessuale, religiosa e politica sostenendo e applicando semplicemente il rispetto verso ogni tipo di forma vivente. I nostri dipendenti seguono con gentilezza e cordialità tutti i nostri clienti. Di conseguenza per vivere in un sistema sereno e garantire la sicurezza di un’esperienza piacevole ci riserviamo il diritto di ammissione ‘selezionando’ anime cordiali al di là delle incomprensioni adoperando sempre un atteggiamento verbale educato, mai volgare”.

Hanno, poi, aggiunto:

“Se ciò è già visibile all’ingresso della nostra struttura, siamo costretti a prendere provvedimenti. vi invito personalmente a frequentare un luogo dove quelle che voi chiamate ‘diversità’ per noi si trasformano in normalità, simpatizzando semplicemente il perbenismo”.

In merito all’accaduto, è intervenuto anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Nello Savoia:

“Dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli, dopo quasi tre anni in consiglio regionale, mi sarei aspettato l’annuncio di progetti concreti per il rilancio della fascia flegrea e non l’ennesima polemica strumentale sull’accesso negato a una coppia gay in un lido turistico di Bacoli”.

E continua schierandosi dalla parte del locale perché per lui, l’accesso è stato negato per una questione di sicurezza e non per l’omosessualità. Accusa Borrelli di aver giocato su di una fake news.