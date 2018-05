Acerra: raid misterioso nel Tribunale. Entrano ma non rubano

Un tentativo di furto davvero singolare. La location è quella del Tribunale. Siamo ad Acerra dove alcuni ladri hanno pensato bene di…

Introdursi negli uffici del Giudice di Pace. Hanno setacciato i cassetti al secondo piano ma non hanno portato via nulla. Il fatto è avvenuto la scorsa notte in piazza Falcone e Borsellino. Le indagini sono affidate agli uomini del Commissariato locale.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri sono entrati in Tribunale tra le ore 3 e le ore 4 della notte tra lunedì e martedì. Il caso sembra particolarmente curioso in quanto il primo piano non presenta segni di effrazione e le finestre sono tutte protette da ringhiere in ferro risultare tutte intatte. Gli ignoti sono giunti al secondo piano dove hanno rivoltato e danneggiato i cassetti delle stanze: non portando però via nulla. L’ipotesi è quella che fossero alla ricerca di marche da bollo oppure soldi.

Gli inquirenti nelle prossime ore visioneranno le immagini delle telecamere di videosorvegglianza poste all’esterno della piazza e all’interno dello stesso Giudice di Pace. Si cercherà di far chiarezza sull’accaduto.