Casoria, Rapina a mano armata al tabacchi di Via Sauro

Casoria – Un episodio che resterà indelebile nella mente dei presenti quello accaduto in via Nazario Sauro, dove una tabaccheria è stata presa d’assalto da tre balordi armati.

I tre sono arrivati mentre si avvicinava l’ora di chiusura a bordo di uno scooter. Armati di pistole hanno sorpreso i proprietari durante i conti di fine giornata, ma il loro obiettivo non erano i soldi: I malviventi hanno infatti aperto gli zaini e fatto razzia dei pacchetti di sigarette presenti in negozio, dopodiché, con una velocità impressionante, solo risaliti a bordo dello scooter e sono fuggiti a gran velocità.

Ma non è finita quì. Il trio, dopo aver seminato il panico in tabaccheria, si ferma circa 650 metri più avanti, nei pressi di una pizzeria, puntando un cliente in coda e designando come prossimo bersaglio. L’uomo però riesce a rispondere alle provocazioni facendo ritornare i ladri sui loro passi e lasciandoli allontanare.