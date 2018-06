Acerra, Tentativo di Furto alle poste in pieno centro

Acerra – Sono tutt’ora in corso le indagini per dare un volto ai ladri per gli avvenimenti della scorsa notte in un ufficio postale di Acerra, situato su corso Vittorio Emanuele.

Il tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino: Con arnesi da scasso, due malviventi hanno dapprima forzato la serratura d’ingresso, per poi provare aprire la cassaforte del centro postale. Ciò che ha impedito loro di portare a termine la missione è stato l’azionarsi dei sistemi di sicurezza, che ha messo in fuga i criminali.

Lo scatto dell’allarme ha portato gli agenti ad intervenire sul posto, ma al loro arrivo i ladri erano già scappati.