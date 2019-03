Frattamaggiore, Studenti della “Genoino”in Flash Mob per #FridaysForFuture

L’Istituto Comprensivo Genoino-D’Acquisto sosterrà l’iniziativa #FridaysForFuture di Greta Thunberg in difesa dell’ambiente partecipando alla manifestazione di venerdi 15 marzo con un corteo e Flash Mob finale che i ragazzi delle classi terze organizzeranno per sensibilizzare la cittadinanza frattese sulle problematiche inerenti al cambiamento climatico e indicare possibili soluzioni.

FridaysForFuture è la più grande iniziativa studentesca su scala mondiale a difesa dell’ambiente degli ultimi decenni, promossa da Greta Thunberg, una studentessa svedese che dallo scorso agosto salta la scuola ogni venerdì per manifestare fuori dal parlamento.

L’obiettivo condiviso è quello di pretendere che i governi attuino gli accordi che hanno preso a Parigi nel 2015 e che intervengano radicalmente per mettere in atto dei provvedimenti che incidano in maniera tangibile sulle emissioni di CO2, che investano sulle energie rinnovabili, che si prendano cura dei mari e dei paesaggi, degli ecosistemi devastati dal surriscaldamento globale, delle specie in via d’estinzione e di quelle che presto lo saranno.

Questi saranno anche i principali temi della più grande manifestazione a livello globale per il clima degli ultimi anni che si terrà il prossimo 15 Marzo.

PERCORSO CORTEO

• Partenza del corteo alle ore 11:00 dalle rispettive sedi;

• incontro delle classi presso la rotonda della ragioneria alle ore 11:15;

• proseguimento su via Padre Mario Vergara fino a piazza Carmine Pezzullo (Canapina)

• proseguimento verso via XXXI Maggio – piazza Riscatto e Corso Durante

• arrivo presso Piazza Umberto I e realizzazione del Flash mob nell’area pedonale antistante il Comune;

• fine della manifestazione e rientro autonomo dei ragazzi verso le ore 13:00