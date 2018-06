Gentiloni: “cosí andiamo in cerca di guai…”

“la sicurezza e’ un tema essenziale e sensibile.

Abbiamo creato rapporti stabili con le autorita’ libiche e abbiamo acceso i riflettori sul grande problema umanitario dei rifugiati in Libia. Questa e’ la verita’, mi spiace se qualcuno non e’ d’accordo. Di tutto abbiamo bisogno, noi Paesi del Mediterraneo, tranne che di un governo aggressivo verso i Paesi confinanti o aggressivo verso chi professa fedi diverse. Non capisco perche’ si debbano dire cose che poi mi pare che il ministro Salvini abbia apprezzabilmente corretto nei confronti di un Paese vicino come la Tunisia. Bisogna aiutare la Tunisia, non insultare la Tunisia”.