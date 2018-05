Grumo Nevano, Chiuse due fabbriche irregolari: Erano nello stesso appartamento

Grumo Nevano – Vasta operazione condotta dai carabinieri delle compagnia di Giugliano. A pagare un salatissimo prezzo sono due aziende produttrici di capi d’abbigliamento nel comune di Grumo Nevano.

Una delle fabbriche in questione si trovava, illegalmente, nel seminterrato di un’appartamento in via Leonardo Da Vinci. Il proprietario, un bengalese di 37 anni, è residente a Casandrino.

L’uomo è deferito in stato di libertà, mentre sullo stabile e sui macchinari, del valore di circa 75.000 euro è stato posto il sigillo di sequestro.

Al primo piano del medesimo appartamento, nella medesima strada, vi era un’altro opificio illegale, specializzato nella produzione di capi d’abbigliamento da donna. Il proprietario, originario di Rende in Calabria. A lui è toccata la stessa sorte del suo vicino.