Monga al posto di Barbano per Il Mattino: “Non volevano linea dura”

Cambio al vertice de “Il Mattino”, Monga subentra al posto di Barbano: scatta la polemica sul web e non solo.

La scorsa settimana c’è stato un cambio al vertice del quotidiano “Il Mattino”: Monga ha sostituito Barbano. Questo ha comportato non poche polemiche sul web. “La Repubblica Napoli” ha raccontato un retroscena alquanto curioso proprio in merito all’ex direttore Alessandro Barbano che, in effetti, è stato licenziato in tronco e sostituito con il vicedirettore Federico Monga, che viene da “La Stampa” dove si è occupato di economia.

Il licenziamento pare sia dovuto a divergenze sul personale e sulla linea editoriale. Il seguente passo è uno stralcio di quanto riportato dall’articolo de “La Repubblica”: