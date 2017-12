Acerra: blitz nella casa dei botti illegali. Fermata una coppietta

Laureato dopo “anni di esperienza” in Lingue e letterature moderne europee, vanta brevi periodi di lavoro e soprattutto 5 mesi di studio all’estero dove ha affinato abilità come “scroccatore di pasti”, “gomito facile (in senso alcolico)” e compagnie poco raccomandabili. Coltiva una passione per i buoni libri, qualche film d’autore (giusto per risultare interessante), da poco adepto di serie Tv, ogni tanto corre dietro ad una palla di cuoio o una palla a spicchi.

Sogna un giorno di andare a vedere questa famosa Barriera…