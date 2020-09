Ausiliare ferito a Pomigliano d’Arco nelle scorse ore: nuovo episodio di violenza dovuto al mancato rispetto delle leggi da parte di un cittadino del comune napoletano.

Ausiliare ferito a Pomigliano d’Arco, brutta aggressione nel napoletano

Paura e dolore per uno degli ausiliari del comune di Pomigliano d’Arco. Bruttissimo episodio di violenza quello andato in scena nel comune napoletano ai danni di un ausiliare.

Durante il solito controllo, l’ausiliare ha subito la ribelle reazione di un cittadino che non ha voluto pagare il grattino per le sosta sulle strisce blu. Pesante aggressione ai danni dell’ausiliare finito in ospedale. Sull’accaduto è intervenuta la moglie della vittima che ha affermato: “Mi chiedo se è civile un paese dove una persona la mattina esce per lavorare e solo per svolgere il proprio lavoro si ritrova poi in pronto soccorso.”

Un nuovo brutto episodio a Pomigliano d’Arco che già in passato ha vissuto scene simili. Circa un anno fa, un ausiliare venne aggredito per aver segnalato un’infrazione: l’uomo finì in ospedale per saturare delle ferite prima della denuncia. Il sindaco Raffaele Russo, sul nuovo episodio, ha chiesto l’intervento della giustizia per punire ed evitare comportamenti spregevoli come questo, si possano ripetere in futuro.