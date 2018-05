“Grillini imbarazzanti sul Mezzogiorno: sono stati costretti a mendicare poche righe giustificative per una “dimenticanza” imposta dalla Lega. Quelle righe sono una presa in giro, spero utile a far aprire gli occhi ai cittadini del Sud usati come merce di scambio per soddisfare le ambizioni dei grillo-leghisti La toppa è peggio del buco”.