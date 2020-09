D’Agostino (Italia Viva), “da Matteo Renzi una iniezione di coraggio, passione e fiducia”

“Fiducia, passione, coraggio sono le parole che ha usato Matteo Renzi oggi pomeriggio. Italia Viva sarà una risorsa per la Campania e la vera sorpresa di questa campagna elettorale. Io impiegherò le ultime ore, proprio come ci ha invitato a fare Renzi, continuando a parlare con la gente per raccontare il nostro programma e spiegare cosa mi impegno a fare da Consigliere comunale – Lo ha dichiarato Angela D’Agostino, avvocato e candidata al consiglio comunale di Frattamaggiore nella lista Italia Viva, a margine di un incontro con la stampa a cui ha partecipato il leader nazionale di Italia Viva Matteo Renzi – Le prossime ore saranno decisive – aggiunge D’Agostino – sono alla mia prima esperienza ma motivata a dare il mio contributo, concreto, per migliorare le condizioni della nostra città e avvicinare le istituzioni comunali ai cittadini”.