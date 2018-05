Il ritorno di Di Battista: “Se si torna al voto mi ricandido”

Alessandro Di Battista è, insieme a Luigi Di Maio, tra i deputati più amati dal popolo del Movimento 5 stelle. I pentastellati infatti hanno accolto con non poco dispiacere la sua scelta di non ricandidarsi, ma ora qualcosa potrebbe cambiare.

Il pasionario pentastellato ha annunciato un clamoroso dietrofront. Complice il modo in cui sta maturando il ritorno alle elezioni, ha scelto di non restare più in disparte ma di impegnarsi in prima persona.

Nonostante martedì abbia un aereo per San Francisco (insieme alla moglie e il figlio), che lo vedrà tornare in patria solo il prossimo dicembre, ha detto di essere disponibile. Ospite del programma ‘Le parole della settimana’ su Rai 3, ha affermato: