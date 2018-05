Di Maio Ministro sviluppo economico? Calenda richiama alla responsabilità

Residente a Frattaminore il provincia di Napoli. Dopo una formazione da perito tecnico industriale, la mia passione per la politica e per i fenomeni sociali mi ha spinto ad iscrivermi alla facoltà di Scienze Politiche presso la Federico II di Napoli, dove ho conseguito la Laurea mentre mettevo in pratica con il progetto "Lineapress" le competenze che man mano acquisivo. Al momento continuo il percorso di studi e non meno continuo a dedicarmi a questo progetto che, dopo due anni, ancora mi entusiasma.