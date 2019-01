Elezioni, M5S: “Berlusconi trasforma voto in palude. Salvini una Penelope”

“Berlusconi in Sardegna vuole trasformare il voto nella solita palude conservatrice, per disinnescare e assorbire qualsiasi cambiamento. Quante volte ha girato l’isola in questi venticinque anni? Ogni volta la stessa minestra, dal 1994 in poi. Nel 2019 è ormai una ribollita sempre più indigesta, una poltiglia di vecchia politica”.