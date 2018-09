Finisce la pacchia anche per gli abusivi: Salvini dà il via agli sgomberi

Questa è solo una delle svariate misure che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha intenzione di attuare. Oltre ad insistere moltissimo sul tema del Taser, commentando

Il piano per la sicurezza si Salvini prevede inoltre un’accelerazione netta sui provvedimenti di sgombero degli immobili abusivi. Con una circolare inviata ai prefetti, ai commissari per le province autonome di Trento e Bolzano e al presidente della Regione Valle D’aosta, sono infatti iniziate le azioni contro le occupazioni abusive degli immobili, da sgomberare con “dovuta tempestività”.

Per il Viminale

“soltanto qualora all’esito dei suddetti accertamenti si abbia fondato motivo di ritenere che i soggetti in situazione di fragilità interessati dall’esecuzione dello sgombero sarebbero privi della possibilità di soddisfare, autonomamente o attraverso il sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro condizione, i Servizi sociali dei Comuni dovranno attivare gli specifici interventi”, che – sottolinea il ministero dell’Interno – qualora “siano ritenuti sufficienti ed adeguati dai competenti uffici comunali, sulla base di una ponderata valutazione, avuto riguardo anche alle possibilità in concreto dell’Ente, non potranno essere considerati negoziabili”. “Per tutti gli altri occupanti che non si trovano in situazioni di fragilità, invece, potrà essere ritenuta sufficiente l’assunzione di forme più generali di assistenza, da rendersi nell’immediatezza dell’evento. Ad esempio, potranno essere individuate strutture provvisorie di accoglienza ove poter collocare gli occupanti per il tempo strettamente necessario all’individuazione da parte loro di soluzioni alloggiative alternative”,