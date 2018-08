Frattamaggiore, Rapina Spari e Fuga in Pizzeria

Frattamaggiore – Un vero e proprio assalto armato in una pizzeria sulla trafficatissima Via Roma, al centro di Frattamaggiore, con armi, spari e tanta paura.

E’ accaduto domenica sera, nella pizzeria “Food Lover”, dove due malviventi sono entrati nel locale intenti a rapinarlo. Uno dei due è rimasto in sella alla scooter, mentre l’altro è entrato nel locale armato.

E’ durata solo pochi secondi l’imboscata, giusto il tempo di puntare la pistola alla cassiera, appropriarsi dei 450 euro di incasso, e fuggire di nuovo via, dal compagno che faceva il palo.

Sarebbe andato tutto liscio se non fosse che lo scooter con il quale i due erano arrivati alla pizzeria rifiutava di mettersi in moto. Vistisi braccati hanno reagito nel peggiore dei modi: Il rapinatore reduce dal colpo in pizzeria ha gettato via la pistola, rivelatasi poi una scacciacani. Il Secondo ne ha estratta un’latra ( Quest’ultima vera) ed ha esploso un colpo in aria con l’obiettivo di intimorire i passanti e facilitare la fuga.

Il caso ha voluto che proprio in quel momento, in Via Roma, passassero due ragazzi in sella ad uno scooter Sh, divenuti poi le successive vittime dei malviventi, che dopo aver puntato l’arma contro i giovani ed averli costretti ad abbandonare il mezzo, se ne sono appropriati fuggendo via a gran velocità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Frattamaggiore che hanno sequestrato la scacciacani ed ascoltato i testimoni per ricostruire i fatti. Adesso è caccia aperta ai due malviventi.