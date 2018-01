Le reazioni dei Politici al Disastro Ferroviario di Milano

Non sono ancora state terminate le indagini per le identificazioni dei corpi che il mondo politico fa già sentire la sua voce. Ecco cosa hanno detto gli esponenti della politica in merito al disastro ferroviario di poche ore fa.

Gentiloni

“Esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti” dell’incidente ferroviario vicino Milano, assieme “all’impegno delle istituzioni ad accertare come sono andate le cose e le responsabilità, se ce ne sono. Noi dobbiamo essere particolarmente severi nel garantire la sicurezza dei nostri trasporti e in particolare di chi li usa per andare a lavorare tutte le mattine” ha detto il premier Paolo Gentiloni parlando alla Conferenza della cooperazione allo Sviluppo.

Grasso

“Diamo solidarietà alle vittime, il problema dei pendolari e del trasporto è uno dei temi che noi affrontiamo, la tutela del lavoro passa anche dal pendolarismo”, ha detto il leader di LeU, Pietro Grasso a Radio 24 commentando quanto accaduto.

Berlusconi

“Purtroppo – ha detto Silvio Berlusconi a Rtl 102.5 – siamo in debito rispetto alle infrastrutture abbiamo un distacco con la Spagna e la Francia di almeno il 50%. Dobbiamo migliorarle, purtroppo succedono gli incidenti ovunque nel mondo ma non è una buona ragione per non approfondire le cause e ed evitare che risucceda ancora”.

Meloni

“Morire così nel 2018 in una nazione che fa parte del G8 è francamente inaccettabile. Io penso che la questione infrastrutturale sia l’unica cosa sulla quale si può dire qualcosa in questo momento, è uno dei grandi temi della politica”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ad Agorà su Rai Tre commentando così l’incidente del treno di pendolari avvenuto alle porte di Milano.

Dario Violi (M5s)

“Sono senza parole. Non si può morire da pendolare. Il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto stamattina alle porte di Milano”. Lo dichiara Dario Violi, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lombardia, sul deragliamento di un treno di Trenord. “Indipendentemente dalle cause e dalle responsabilità, che devono essere accertate al più presto, è inevitabile – conclude Violi – una riflessione urgente sullo stato di linee ferroviarie regionali da Terzo Mondo alla luce di decenni di tagli, mancati investimenti in manutenzione e ammodernamento delle linee”.

Sala

“Dobbiamo moltiplicare gli sforzi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e nei trasporti, è un essenziale dovere civile”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’incidente ferroviario avvenuto alle porte della città. “I morti sul lavoro della scorsa settimana e, oggi, il grave incidente ferroviario a Pioltello – ha aggiunto -. La Milano delle sue fabbriche e dei suoi pendolari. Milano e lavoro, intreccio indissolubile anche nei giorni del dolore”.

Fonte: Ansa