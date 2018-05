Nuovo Tour Elettorale per Di Maio, Obiettivo: Approvazione del contratto di Governo. Le Date

Saranno Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo le quattro regioni che il leader del M5S, Luigi Di Maio, battera’ a tappeto nel weekend dei banchetti del Movimento sul contratto di governo con la Lega.

Secondo l’agenda diffusa in serata dal M5S Di Maio sara’ nella mattinata di sabato ai gazebo di Ivrea per poi avere alle 17 un incontro pubblico ad Imola e alle 21 un ulteriore evento in piazza ad Ancona. Domenica il capo politico M5S sara’ invece alle 17 in piazza a Teramo e alle 21, ancora in piazza, a Silvi Marina, due citta’ di una regione, l’Abruzzo, dove tra l’altro il prossimo autunno e’ previsto il voto per le regionali.

Gia’ domani sera, alle 20 e 30, l’agenda di Di Maio prevede un incontro con gli imprenditori a Monza a testimonianza del fatto che l’accordo tra M5S e Lega potrebbe essere vidimato dalle parti gia’ entro il pomeriggio di domani. Venerdi’ sera, invece, Di Maio sara’ ad Aosta dove nell’ultimo weekend di maggio e’ previsto il voto per le regionali valdostane.

(ANSA)