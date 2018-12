Renzi: “Di Maio e Salvini sanno fare solo copia ed incolla”

“Sono le 22 e in Senato è finalmente arrivato il maxi emendamento. Ci hanno messo molto tempo forse perché non riuscivano a scaricare il file da Bruxelles. Certo che fa impressione: il Governo sovranista doveva fare la rivoluzione e invece fa il copia e incolla dei tecnici europei. A prima vista Di Maio e Salvini tagliano su tutto, anche sugli investimenti pubblici. Ma adesso mi metto a studiare per bene e vi tengo informati. Ci vediamo venerdì in aula per l’intervento”.