Salvini contro Saviano: “rivedremo i criteri della scorta”

Una serie di criteri tecnici per stabilire il diritto ad avere una scorta. Matteo Salvini interviene a gamba tesa contro uno dei suoi principali critici: il nome neanche troppo velato di Roberto Saviano.

“Un bacione a Saviano. Stiamo lavorando per aggiornare i criteri per l’assegnazione delle scorte. Non interverro’ su casi personali, e non ci saranno valutazioni politiche, ma criteri oggettivi e tecnici per stabilire chi avra’ ancora diritto alla protezione e chi no”

Sempe via Facebook poi affronta anche il tema economico: l’unico modo per abbattere il debito e’ investire in crescita. Domani il “Capitano” incontra Tria per concordare una risposta alla Ue…

Il mondo è cambiato. Non bastano le letterine della Ue: bisogna rivedere regole vecchie che bloccano la possibilità di guardare al futuro con ottimismo:

“Domani incontreremo Tria per concordare la risposta all’Ue che manda letterine e mette vincoli, ma mi pare che sia cambiato il mondo. Bisogna rivedere regole vecchie che bloccano possibilità di investire e di sperare, senza sbattere i pugni sul tavolo”

Sottolineando che la flat tax ha costi inferiori della meta’ all’aumento del debito pubblico. Inoltre, altro passaggio importante è la crescita: investire nel taglio delle tasse, nella burocrazia e nella detassazione: costruire un’Europa come comunità di uomini e popoli:

“Bisogna investire in lavoro, taglio della burocrazia, detassazione. Stiamo lavorando come matti per crescere e investire nel taglio delle tasse, non nell’aumento delle tasse. Dobbiamo costruire un’Europa come comunità di uomini e popoli che mettono al centro il lavoro, il benessere la crescita, rivedendo dei vincoli e delle regole vecchie che bloccano la possibilità di crescere”.

Per chi voglia riguardare la diretta: