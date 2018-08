Travaglio a Di Maio: “Meglio staccare la spina al Governo”

Titola così il suo editoriale il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio,il quale, estremamente critico nei confronti del governo Giallo-Verde, mette in risalto il protagonismo prorompente di Matteo Salvini che mette decisamente in ombra l’operato degli alleati 5 stelle.

Travaglio, tra le righe del suo editoriale, ricorda che la maggioranza giallo-verde non era certo quella auspicata dal ‘Fatto’ ma solo “l’unico governo possibile”, rimarcando la convinzione che il successo del governo sarebbe stato dato dalla sua fedeltà al “Contratto di Governo”, ma..

“quella condizione non si è verificata. Salvini non ha alcuna intenzione di risolvere i problemi, ma solo di usarli. E’ sempre in giro a farsi propaganda. In questo somiglia spaventosamente a Berlusconi e a Renzi”.