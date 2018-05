La vergognosa ipocrisia della Sinistra sul Governo M5S-Lega

Sono già pronti i cannoni dei soloni di sinistra pronti a sparare sul Governo M5S-Lega, aspettavano solo questo e tra poco potranno liberarsi. Tra poco, se Di Maio e Salvini troveranno un accordo potranno finalmente dare libero sfogo alla loro ipocrisia.

Sì, utilizzo il termine ipocrisia perché è palesemente il più appropriato. Per giorni infatti il M5s ha chiesto al PD di sedersi allo stesso tavolo per trovare un accordo sui temi. Modi e termini tanti cari al PD, anche a quello che ottenne la stessa cosa dal Movimento. Stavolta Renzi ha scelto di non sedersi neanche, mandando in fumo il lavoro del reggente Martina, sfiduciato in prima serata da Fazio.

Ho ancora negli occhi le ‘facce terrorizzate’ degli uomini del PD, quando Di Maio annunciò di voler riprendere la campagna elettorale. L’espressione era quella di chi sente il terreno franare sotto i piedi, assieme alla sedia del Parlamento sul quale si era appena seduto. Molti di loro, se si andasse alle elezioni, non avrebbero alcuna speranza di essere rieletti.

Per non parlare di quelli di LeU i quali, consapevoli che non avrebbero mai raggiunto il 3%, erano già pronti a rimangiarsi tutte le cattiverie dette sul PD pur di far parte (di nuovo) della stessa coalizione.

Se quest’accordo andrà in porto, i primi a festeggiare saranno proprio loro: i sedicenti ‘uomini di sinistra’ che potranno andare in TV ad attaccare il ‘Governo di destra’, senza il quale – probabilmente – sarebbero scomparsi per sempre dalla scena politica…