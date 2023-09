Zelensky: Putin Minaccia Guerra Nucleare per Destabilizzare USA ed Europa

Il presidente ucraino mette in guardia sulle tattiche di Putin e sottolinea la difesa dei valori internazionali

Kiev, 18 settembre 2023 – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha reso pubbliche gravi accuse nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, sostenendo che quest’ultimo stia minacciando una guerra nucleare allo scopo di destabilizzare gli Stati Uniti e l’Europa. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista esclusiva all’emittente statunitense “Cbs.”

Secondo Zelensky, Putin avrebbe un piano preciso:

“attendere un momento di minore stabilità negli Stati Uniti, previsto dopo le elezioni presidenziali del 2024, per cercare instabilità sia in Europa che negli Stati Uniti. L’arma principale di Putin in questa strategia sarebbe la minaccia di utilizzo delle armi nucleari, un aspetto estremamente preoccupante per la sicurezza globale”