Di Maio spinge l’Europa: “il modello da seguire è Trump”

Una ricetta per la crescita europea che deve avere come modello Donald Trump. Questo il giudizio da parte di Luigi Di Maio in una intervista al Financial Times.

Bisogna abbandonare il rigore ed abbracciare un approccio anti-deficit: come ha fatto Trump negli Stati Uniti. L’economia americana cresce del 4% grazie a politiche che tutti ritengono sbagliate: aumento del deficit, taglio delle tasse e investimenti in infrastrutture. In questo senso, la manovra italiana, diventerà una ricetta per rilanciare la crescita. Il debito pubblico può essere ridotto con una manovra espansiva. L’obiettivo è cambiare le regole sull’austerità e gli investimenti, in modo da rafforzare la zona euro in materia di diritti sociali. In questo senso Di Maio ritiene che l’Italia non sarà sanzionata:

Non credo che saremo sanzionati dalla Commissione europea sulla manovra. La procedura sara’ avviata ma ci sara’ una fase di dialogo. Non scommettiamo sul fatto che l’Italia sia ‘too big to fail’.

Le questioni più importanti restano il lavoro e la disoccupazione, non l’immigrazione: come, invece, pensa qualcuno. Nella stessa intervista viene ribadito che il governo non ha intenzione di lasciare l’Eurozona e che, quando gli investitori si convinceranno di questo, lo spread calerà:

“oggi abbiamo 6 milioni di italiani poveri, questo sta causando una tensione sociale che crea anche tensioni con gli stranieri. Questo è inevitabile”.

Questo perchè In Europa c’è una classe politica devota a teorie economiche fallimentari che hanno supportato per decenni, per l’intero periodo della crisi. Il problema è che impediscono ad altri di violarle