Di Maio: “Su Tav situazione snervante. Io non rilancio più”

“Parleremo di Tav quando avremo raggiunto una soluzione all’interno del governo. Perche’ parlare di questo argomento ogni giorno, rilanciarcelo da una parte all’altra del campo sta diventando snervante, non tanto per noi che siamo pagati per fare questo lavoro, ma per i cittadini che non ne possono piu’. Troveremo una soluzione all’interno del Governo, ma fino a quel momento io non rilancio piu'”.