“Il Reddito di Cittadinanza sarà operativo da Gennaio 2019”

Finalmente c’è la data. A sbilanciarsi è la viceministra all’Economia Laura Castelli durante un’intervista a Stefano Feltri del Fatto Quotidiano

Durante la suddetta intervista, la Caselli annuncia infatti che il tanto agognato Reddito di Cittadinanza, cavallo di battaglia del M5s e speranza di tanti cittadini italiani, sarà disponibile a partire da gennaio 2019.

“Grazie all’ottimizzazione della spesa e della tassazione, attingendo ai piani Cottarelli-Giavazzi-Perotti, recupereremo risorse per attivare la riforma dei centri per l’impiego, per il rilancio occupazionale e per affrontare la bassa produttività. Anche grazie a riforme strutturali fiscalmente neutre”

Nonostante la dichiarazione shock, la viceministra rimane con i piedi ben saldi a terra:

“Ancora non posso dare cifre, stiamo facendo uno studio per capire come sostituire gli strumenti esistenti con il reddito di cittadinanza, una parte che mancava nella nostra proposta di legge del 2013”

In ogni caso la Castelli non ha dubbi:

“A gennaio 2019 ci sarà qualcuno che riceverà una cosa che si chiama reddito di cittadinanza”

Sta di fatto che la dichiarazione va non poco in contrasto con quella fatta da Di Maio a Porta a Porta, in cui il vicepremier affermava che il lavoro di riforma sui centri per l’impiego avrebbe portato via almeno due anni di lavoro. Solo a ridosso di quest’ultimo sarebbe stato possibile procedere con l’introduzione della misura.

Che la dichiarazione di Laura Castelli sia dunque fuorviante, avente il mero obiettivo di tenere viva la fiamma che ha garantito la vittoria alle elezioni? Oppure che ci sia davvero qualche sorpresa in serbo per il futuro imminente? Ci è dato solo aspettare.