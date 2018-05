Cottarelli di nuovo in silenzio. Mattarella ora vuole Conte

Carlo Cottarelli scende dal Quirinale in silenzio, nuovamente in silenzio. Neanche stavolta si ferma a parlare con i giornalisti, anche in virtù delle novità venute alla luce nelle ultime ore, ovvero la richiesta a Paolo Savona di farsi da parte. Richiesta contenuta in una nota di Laura Castelli, poi ripetuta anche dallo stesso Luigi Di Maio che però ha previsto per lui un altro ministero.

Un rebus di difficile risoluzione ma che al momento pare avere un solo ostacolo: Matteo Salvini. Il leader della Lega infatti ha il pallino del gioco in mano e può decidere se far partire il ‘governo del cambiamento’ o tornare al voto consapevole delle indicazioni positive dei sondaggi.

Come anticipavamo ieri quindi, il Prof. Giuseppe Conte (LEGGI QUI), sarebbe di nuovo rientrato nelle grazie di Sergio Mattarella, che consapevole dell’appeal pressoché nullo che Cottarelli avrebbe al momento della richiesta di fiducia, starebbe provando a lavorare ad una ipotesi di governo politico.

Non a caso, dal Quirinale fanno sapere che non ci sono problemi sulla lista dei ministri del presidente incaricato e che, comunque, Cottarelli non è atteso nuovamente questa sera al Quirinale per sciogliere la riserva. Ma ciò che più importante, lo stesso Colle fa sapere che Mattarella e Cottarelli, hanno deciso di non forzare i tempi per la formazione dell’Esecutivo, in attesa di sviluppi che portino ad un eventuale Governo politico.