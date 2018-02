Neve a Roma, Sindaca Raggi ritorna dal Messico dopo polemiche

Questo è solo uno dei tanti attacchi da parte di più fronti politici che nelle ultime ore hanno investito Virginia Raggi, Sindaca di Roma per il Movimento 5 stelle.

La Raggi era partita ( ironia della sorte) per partecipare ad un convegno sui cambiamenti climatici in Messico, ma dopo l’ondata di maltempo che ha portato neve e ghiaccio sulla capitale, ha deciso di rientrare.

Hanno fatto sapere dal Comune.

«Invece di parlare di clima in Messico, la sindaca Raggi avrebbe fatto meglio a restare a Roma per prendersi cura dei suoi concittadini, completamente in balia dell’emergenza neve che ha paralizzato la città. Non basta l’allerta meteo o le scuole chiuse per lavarsi la coscienza. Un primo cittadino deve essere presente».