Pasquale Del Prete candidato Sindaco di Frattamaggiore: continuità, risultati e visione per il futuro

Pasquale Del Prete candidato Sindaco a Frattamaggiore: continuità amministrativa, risultati concreti e una visione strategica per lo sviluppo della Città.

Frattamaggiore punta sulla continuità amministrativa

A Frattamaggiore prende forma una candidatura nel segno della stabilità e dei risultati: Pasquale Del Prete è ufficialmente il candidato Sindaco della coalizione civica. La proposta politica si inserisce in una linea di continuità con il percorso amministrativo guidato negli ultimi dieci anni da Marco Antonio Del Prete, caratterizzato – secondo i promotori – da interventi concreti sul territorio, miglioramento dei servizi e crescita urbana.

Una candidatura basata su risultati concreti

Non una campagna costruita su promesse, ma su un bilancio amministrativo definito. Negli ultimi anni, Frattamaggiore ha visto: sviluppo urbano e riqualificazione di diverse aree; servizi più efficienti per cittadini e famiglie; maggiore vicinanza tra istituzioni e comunità. Elementi che rappresentano, secondo la coalizione, una base solida su cui costruire il futuro della città.

Il profilo di Pasquale Del Prete

Il candidato Sindaco si presenta con un’identità chiara: esperienza amministrativa, conoscenza del territorio e una visione orientata al medio-lungo periodo. L’obiettivo dichiarato non è una discontinuità, ma un’evoluzione dell’azione amministrativa: rafforzare ciò che ha funzionato e intervenire con decisione dove sono necessari miglioramenti.

«Frattamaggiore ha bisogno di stabilità e competenza – afferma Pasquale Del Prete –. In questi anni sono stati raggiunti risultati concreti. Il mio impegno è proseguire su questa strada, con serietà, ascolto e azioni misurabili, per generare nuove opportunità di crescita per tutti.»

Programma in arrivo: priorità e obiettivi misurabili

La coalizione annuncia che nei prossimi giorni verranno presentati il programma elettorale e le priorità amministrative. Il focus sarà su: obiettivi chiari e verificabili; tempistiche definite; azioni concrete per lo sviluppo locale.

Una scelta tra continuità e cambiamento

La candidatura di Pasquale Del Prete si inserisce in un contesto politico in cui il tema centrale è la scelta tra continuità amministrativa e cambiamento. La coalizione civica punta su affidabilità, competenza e visione strategica, proponendo agli elettori un percorso già avviato e considerato consolidato.