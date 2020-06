Renzi a Napoli lancia la sfida, in Campania andremo meglio delle previsioni

Napoli – Cinquecento persone sono accorse all’anfiteatro di Citta della Scienza per la presentazione de “La mossa del cavallo”, il nuovo libro (Edizioni Marsilio, collana Nodi) del leader di Italia Viva Matteo Renzi. Ad attenderlo, oltre al coordinatore nazionale Ettore Rosato, c’è tutto lo stato maggiore di IV Campania, da Gennaro Migliore a Nicola Caputo, Barbara Preziosi, Graziella Pagano, Ciro Buonajuto, Michela Rostan, Giuseppe Altieri, Tommaso Pellegrino e tanti altri giunti da tutte e cinque le province.

L’intervento dell’ex vicepremier è stato, come al solito, uno show. Tra battute e stoccate, come quelle per De Magistris, “Il sindaco che mi ha spesso attaccato, ora che è alla fine della sua esperienza voglio usare parole di tranquillità, anche perchè tra poco inizia nuova storia che ci vedrà protagonisti“ o per Salvini, “L’educazione di Salvini la ricordiamo nei cori contro i napoletani”.

Si parla di Regionali e Matteo Renzi scommette sul risultato campano di Italia Viva, “L’impressione è che in Campania andremo meglio delle previsioni. Il 21 settembre, data delle elezioni è pure San Matteo, speriamo che anche il patrono di Salerno ci dia una mano. Noi non ci lamentiamo. I campani – spiega – mi hanno sfidato, ‘faremo meglio della Toscana’. Fate un buon risultato ma fermatevi un po’ prima della Toscana. Ci si rivede il 22 settembre”.