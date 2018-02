Renzi: “Jobs act di sinistra, l’articolo 18 era un blocco”. Poi attacca Fi e Di Maio

“Il Jobs Act è una misura di sinistra – perché crea le condizioni per il lavoro a tempo indeterminato, per dare più sicurezze: l’articolo 18 era un blocco, non un elemento di garanzia”. “Il Jobs Act non fa licenziare le persone – ha aggiunto – un imprenditore se sta bene non licenzia. Il Jobs Act fa assumere”.

lo ha detto Matteo Renzi, segretario del Pd, nel corso di un incontro con gli imprenditori organizzato da Confindustria Firenze

“Nessun governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi per rispondere non dico alle esigenze degli imprenditori, ma quantomeno a quelle di Confindustria“, ha detto ancora Renzi. “Le cose di cui parlava Confindustria da anni le abbiamo fatte – ha aggiunto – e non per farvi un piacere, io sono quello che ha litigato con voi sul ‘circolo del burraco’, non dico che sono sempre stato uno di voi, non sono come Berlusconi che dice di aver fatto il contadino durante la guerra…”