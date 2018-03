Renzi: “E’ una sconfitta, inutile girarci intorno”. Ora medita l’addio

Ammette il vicesegretario Martina, ben consapevole che il mancato raggiungimento della “soglia di resistenza del 20% potrebbe avere gravi ripercussioni sull’intero partito.

E così, nel treno che in una serata pesantissima lo riporta a Roma, Renzi rimugina su exit poll e proiezioni:

«Populismi alla grande, partiti in difficoltà. Chi ci ha abbandonato lo ha fatto per votare Cinque Stelle. La scissione è servita a far perdere noi, ma per D’Alema e Bersani l’operazione è un fallimento».