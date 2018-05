Sondaggio Demos: Chi ci guadagna dal Contratto di Governo?

Secondo gli ultimi sondaggi di Demos pubblicati da Repubblica infatti la Lega è il partito che più di tutti è cresciuto rispetto alle ultime elezioni del 4 marzo scorso.

In particolare, il partito di Matteo Salvini passa dal 17,4% al 22,1 un balzo di quasi 5 punti percentuali. Il Movimento invece perde terreno – dal 32,7 al 31,1 – coò si potrebbe giustificare dal fatto che il M5s, durante le elezioni, ha sottratto molti voti ai delusi di centrosinistra, i quali ovviamente non possono essere soddisfatti per una coalizione giallo-verde.

Intorno a loro, si sta creando il vuoto politico – scrive l’Huffington post – Il Pd non arriva al 18%. Mentre Forza Italia è ormai al 13%. Risulta quindi evidente che le forze “di sistema” continuano nel trend decrescente. A rappresentare un baluardo di fiducia nelle istituzioni resta sostanzialmente solo il Presidente della Repubblica.

Come fa notare Ilvo Diamanti: