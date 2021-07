Giro D’Italia, Egal Bernal positivo al Covid dopo il trionfo

Il campione colombiano in isolamento. Sintomi lievi

Il fresco vincitore del Giro D’Italia 2021 Egal Bernal è risultato positivo al Covid 19. Il tampone effettuato giovedì 3 Giugno ha dato conferma del contagio.

Bernal resta pertanto in isolamento in Europa, costretto a rimandare la festa prevista in Colombia, sua terra natìa, dove si sarebbe recato proprio in questi giorni.

Il campione sta bene ed il suo staff ha confermato la presenza di lievi sintomi che lasciano ben sperare in una veloce ripresa.