Legittima difesa è legge, Salvini: “Giorno bellissimo per gli italiani”

Ddl legittima difesa: via libera definitivo del Senato con 208 sì.

La legittima difesa è legge: il via libera oggi in Senato con 208 voti a favore. Importante è sottolineare alcune specifiche della legge. Infatti, con la modifica all’articolo 52 del codice penale si prevede, in particolare, che si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Questa misura esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Viene quindi stabilito che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa riguardano il quadro sanzionatorio per diverse fattispecie di reato.

Il ministro degli Interni, Matteo Salvini si dice felice, ringrazia gli alleati di Governo (Movimento 5 Stelle) e Forza Italia che lo hanno sostenuto per l’approvazione del decreto legge e aggiunge che questo è un giorno da ricordare per tutti gli italiani.

Afferma ai giornalisti, insieme ad altri esponenti del carroccio: