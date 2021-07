Omicidio a Voghera, il video dell’aggressione all’assessore leghista

Spunta il video sui fatti di Voghera, dove l’assessore leghista Massimo Adriatici ha sparato e ucciso Youns El Boussetaoui.

Dalle immagini si evince che El Boussetaoui avanza verso Adriatici, che con una mano sembra stare al telefono e avvicina l’altra alla tasca. Poi parte un pugno e l’assessore cade.

Da qui in poi parte il dilemma dell’indagine: Non si capisce bene quando parta il colpo e se venga esploso per sbaglio, come sostiene l’assessore leghista, oppure in modo intenzionale.

L’accaduto è stato filmato da una telecamera di sorveglianza di un palazzo di Corso 22 marzo, vicino al bar ‘Ligure’ di Voghera, luogo nei pressi del quale si è svolta la vicenda.

Il video è stato acquisito dalla Procura di Pavia che ha chiesto di confermare la misura degli arresti domiciliari per Adriatici motivandola con possibili reiterazione del reato e inquinamento probatorio in relazione al reato di eccesso colposo di legittima difesa.

L’avvocato ed esponente leghista attende a casa l’interrogatorio di garanzia che ci sarà domani alle 10 davanti al gip Maria Cristina Lapi che si dovrà esprimere sulla correttezza o meno dei domiciliari.

ECCO IL VIDEO

Leggi anche